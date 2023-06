“Opera Italiana is in the Air”: il 26 giugno a Central Park a New York

Il celebre direttore d’orchestra italiano Alvise Casellati porta il suo fresco, moderno, globale tour ‘Opera Italiana is in the Air’ al Naumburg Bandshell di Central Park il 26 giugno 2023 alle 7:00 PM. Il concerto gratuito intitolato ‘Peace on Earth: The Art of Nature’, trasforma l’esperienza dell’opera rendendo la bellezza dell’opera accessibile e piacevole tutti. ‘Opera Italiana is in the Air’ porta i concerti fuori dalle sale da concerto più eleganti del mondo all’aria aperta. Casellati collabora per unire i migliori professionisti del settore con giovani musicisti e compositori (vestiti in modo casual per le performance) per creare concerti all’aperto di alta qualità moderni, diversificati, informali, divertenti e gratuiti. Quest’anno, l’evento presenta una composizione dell’11enne Isaac Thomas, studente della Juilliard School. Il suo pezzo, ‘All Around Earth’, è stato selezionato dal Maestro Casellati come vincitore.”La natura è l’ultimo capolavoro, ed è dovere di ogni individuo compiere passi quotidiani per rispettarla e preservarla. Per lodare la natura, presentiamo un programma che mette in luce come i i migliori compositori abbiano celebrato la natura attraverso la loro musica, incluso un compositore di 11 anni e studente della Juilliard Isaac Thomas, un talento ben oltre i suoi anni”, dice Casellati.Isaac Thomas, violinista e pianista, dichiara di essere onorato di prendere parte allo spettacolo di ‘Opera Italiana Is in The Air’: “Sono entusiasta che ‘All Around Earth’ verrà eseguito all’aperto in questa bellissima città dove il la grande energia del pubblico giocherà un ruolo fondamentale nel rendere questo concerto un successo”, afferma.

I musicisti che si esibiranno a Central Park includono membri della Metropolitan Opera, studenti della Juilliard, celebri soprano come Angela Meade, Valentina Gargano e Mariam Suleiman, giovani astri nascenti del Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. I componenti del The Rising Voices Choir del Dipartimento di Musicoterapia del Memorial Sloan Kettering Cancer Hospital eseguiranno l’inno nazionale degli Stati Uniti con l’orchestra. Il concerto sarà anche trasmesso in streaming per i pazienti in ospedale e attraverso il canale YouTube di Opera Italiana. “L’opera è popolare da 425 anni, ma negli ultimi 75 anni è stata gradualmente percepita come Musica per l’élite. Non è. È rilevante per il pubblico oggi come sempre e vogliamo aiutare a un pubblico più ampio e più giovane lo vede e se ne innamora come tanti altri hanno fatto”, dice Casellati.Oltre a questa performance a New York City, l”Opera Italiana is in the Air’ Summer 2023 Concert tour ha già presentato eventi per famiglie a Roma. Si concluderà con un’esibizione al National Mall di Washington, a settembre. Negli anni precedenti Casellati ha portato le sue speciali esibizioni speciali a Washington, New York, Miami, Roma, Napoli e Milano per presentare l’opera italiana, candidata nel 2022 a Patrimonio mondiale dell’Unesco. ‘Opera Italiana is in the Air’ è realizzata con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia di New York e l’Istituto Italiano di Cultura di New York.