Divorzio costoso per Noel Gallagher: 22 milioni all’ex moglie Sara MacDonald

Quello in corso sarà un anno abbastanza dispendioso per Noel Gallagher. L’ex Oasis, infatti, sta divorziando da Sara MacDonald. Uno scioglimento del vincolo matrimoniale particolarmente costoso per l’artista inglese, dato che dovrà sborsare più di 20 milioni di euro. Inoltre, Sara MacDonald dovrebbe ottenere anche il possesso della loro villa nell’Hampshire.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’ex consorte di Gallagher risiede nella villa da quando i due si sono separati. L’orami ex coppia ha voluto evitare di suscitare un particolare clamore mediatico, cercando di risolvere la faccenda rapidamente. Una fonte ha dichiarato al Sun che “si sono parlati tramite i rispettivi legali, adesso si ritengono soddisfatti”. Una volta finalizzato l’accordo, entrambi hanno voluto festeggiare (separatamente): Noel a Las Vegas, Sara a Ibiza.

Dal momento della separazione, il cantante si è trasferito nel suo appartamento a Londra e si è dedicato al suo prossimo album. Noel ha dichiarato: “Questo divorzio sicuramente influenzerà il mio progetto. Sono un cantante, scrivo solo di argomenti che conosco. L’attualità non mi interessa”. Noel e Sara si erano sposati nel 2011 e hanno due figli: Donovan e Sonny. Il Mail ha tentato di contattare Gallagher, ma il frontman della band High Flying Birds non ha voluto commentare la vicenda.