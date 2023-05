“Ho un Alien che ha modificato ogni mia cellula, reazione ed azione, dentro e fuori di me. Vorrei capire chi l’ha definita dolce attesa, sicuramente un uomo che non sapeva di cosa si stesse parlando”. Nina Zilli non ha usato mezzi termini per definire la sua esperienza da futura mamma: la nascita della piccola Anna Blu, questo il nome scelto per la prima figlia, è prevista per il 2 giugno. “Una data importante per chi come noi è una femmina caparbia”, dice accarezzandosi il pancione e facendo riferimento all’anniversario della prima volta per le donne al voto, nel 1946.

La cantante con il pancione è stata protagonista del monologo delle Iene, nell’ultima puntata del programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez.

Nina Zilli ammette di essere una mamma “impreparata”, in stile Bridget Jones: “Non sono una di quelle madri sicure di sé che hanno programmato dalla nascita fino al ballo delle debuttanti, sono più una Bridget Jones, stupita e felicissima di avere questo ‘Alien’, che ha modificato ogni mia cellula, azione e reazione, dentro e fuori di me.

“Ansia e panico? Sì, ma moderato. In fondo ce l’hanno fatta tutte, ce la farò anch’io. Vorrei solo capire chi l’ha definita “dolce attesa”. Sicuramente un uomo, non me ne vogliate, che non sapeva di cosa stesse parlando. Ho avuto nausee, sentito ogni organo riposizionarsi, gli addominali spaccarsi a metà e lo stomaco che sfarfalla 24 ore su 24. È un rollercoaster emozionale e ormonale che mette davvero a dura prova. Certo, dicono che poi si dimentica tutto, altrimenti nessuno lo rifarebbe”.