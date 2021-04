A Roma Nanni Moretti accoglie di persona gli spettatori al cinema Nuovo Sacher | VIDEO

Il 26 aprile, nel giorno in cui i cinema italiani hanno cominciato a riaprire in zona gialla, il regista Nanni Moretti ha festeggiato il ritorno in sala accogliendo di persona gli spettatori del cinema Nuovo Sacher di Roma, che gestisce da oltre trent’anni.

Un video pubblicato dal regista sul suo profilo Instagram lo ritrae alle prese con questa esperienza: è stato Moretti a rispondere alle telefonate degli spettatori che chiedevano informazioni su orari e programmazione. È stato inoltre il regista ad aprire i cancelli e ad accogliere i primi spettatori, tra gli sguardi increduli (“Proprio lei, che onore”, hanno ripetuto all’ingresso).

Colonna sonora del video un brano di Peter Gabriel intitolato “Don’t give up“: un messaggio di speranza per uno dei settori che hanno risentito maggiormente delle chiusure. Per il primo spettacolo, Moretti ha scelto il film Minari, del regista sudcoreano Lee Isaac Chung, film del 2020 premiato con l’Oscar per la migliore attrice non protagonista.

Moretti uscirà prossimamente nelle sale con il suo film “Tre piani“, ispirato al romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, che era in programmazione per la primavera 2020. L’uscita è stata rimandata a causa delle restrizioni imposte all’emergenza Covid.

