Totti a Sanremo per rovinare i programmi di Ilary? Ecco l’indiscrezione

Francesco Totti è in trattativa per andare come ospite al prossimo Festival di Sanremo. Lo riporta la testata online TvBlog, solitamente ben informata sulle vicende legate al mondo dello spettacolo.

L’indiscrezione è stata riportata anche dal quotidiano romano Il Messaggero, secondo cui il direttore artistico della kermesse, Amadeus, sarebbe molto felice di avere sul palco dell’Ariston l’ex campione della Roma e della Nazionale.

La partecipazione di Totti al Festival di Sanremo 2024 avrebbe un doppio risalto mediatico. La rassegna si terrà infatti negli stessi giorni in cui è in programma l’uscita del libro di Ilary Blasi, dal titolo “Che stupida”, edito da Mondadori

Nel libro l’ex moglie di Totti racconta altri particolari sulla fine del suo matrimonio con l’ex calciatore, vicenda che già è stata al centro della serie tv “Unica” su Netflix.

L’uscita del libro è prevista per martedì 30 gennaio e sarà accompagnata come sempre da una potente campagna di promozione a colpi di interviste tv. Il Festival di Sanremo inizierà esattamente una settimana dopo, il 6 febbraio, per poi concludersi sabato 10.

“Totti co-conduttore a Sanremo? Amadeus gliel’ha appena chiesto”, disse scherzosamente Fiorello lo scorso novembre, durante una puntata del suo show mattutino “Viva Rai Due” in cui erano ospiti sia l’ex campione sia il direttore del Festival. Chissà che quella previsioni non si avveri.

Per Totti, fra l’altro, non sarebbe una prima volta. Già nel 2017 l’allora capitano della Roma partecipò come ospite al Festival di Sanremo, in quell’edizione condotto da Carlo Conti.

