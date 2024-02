Amadeus non cambia idea: quello del 2024 è stato il suo ultimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico lo ha ribadito nel corso della consueta conferenza di chiusura della kermesse, oggi, all’indomani della serata finale che ha visto trionfare Angelina Mango (tra le polemiche per il risultato diverso emerso dal televoto).

All’inizio della conferenza stampa è stato letto un comunicato dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che sembra voler lasciare aperta una porta all’idea di proseguire con Amadeus.

“Con Amadeus e Fiorello ci vedremo fra una quindicina di giorni per un debrief sul festival che si è appena chiuso”, si legge nella nota.

Il conduttore, però, ringrazia e declina: “Avevo detto che era l’ultimo festival già a maggio e molti mi prendevano in giro. Ma sento che mi devo veramente fermare in questo momento”.

“Ringrazio moltissimo l’amministratore delegato Roberto Sergi”, ha aggiunto Amadeus. “Quando sono andato a trovarlo mi ha detto di continuare a fare in libertà quello che ho fatto negli ultimi quattro anni. In questi cinque anni non ho mai ricevuto nessuna pressione politica e ho lavorato in totale autonomia”.

“Lo ringrazio – ha concluso – per il desiderio di far proseguire me e Rosario (Fiorello, ndr) ma mi devo fermare e pensare ad altro”. A cosa? “Ad altre sfide, altre scommesse. Non è che vado a fare l’eremita”.