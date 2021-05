Partita del Cuore, Bugo riaccende la polemica: “Carciofi nel c**o agli ebeti da social”

Partita del Cuore, Bugo a Ruggeri: “Questi ebeti devono svegliarsi”

Non si placano le polemiche sulla Partita del Cuore: dopo le accuse di sessismo da parte di Aurora Leone e la replica del dirigente Pecchini, che in un’intervista a TPI ha annunciato querela nei confronti della comica dei The Jackal, ora è il cantante Bugo a gettare benzina sul fuoco con un commento a un tweet di Enrico Ruggeri.

Ruggeri, capitano della Nazionale cantanti, era tornato sull’argomento mostrando la foto di una tavolata pre-partita di una squadra di calcio di Serie D e scrivendo nella didascalia: “Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo”.

L’istantanea è stata commentata da Bugo, che ha scritto: “Bravo Enrico. Dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Moroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre). Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in culo per svegliarsi”.

Musica / Bugo chiede a Morgan 240mila euro di danni per la squalifica a Sanremo 2020 Cronaca / Mogol: "Nessuna offesa verso Aurora, l'episodio è stato ingigantito"

Il commento del cantante, però, non è stato apprezzato dalla maggior parte degli utenti. “Bisogna rivalutare Morgan” ha scritto qualcuno, “Aveva ragione Morgan” gli fa eco un altro, “Morgan ci aveva visto lungo” è un altro dei commenti che si leggono sotto il tweet. In molti, invece, hanno criticato Bugo per aver scritto in modo errato il cognome di Alessandra Amoroso.