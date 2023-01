Nina Zilli arrabbiata per lo spoiler sulla sua gravidanza: “Biggio, ma vaffan**lo” | VIDEO

Nina Zilli contro Fabrizio Biggio per lo spoiler sulla sua gravidanza | VIDEO

Nina Zilli non ha gradito lo spoiler di Fabrizio Biggio sulla sua gravidanza avvenuto durante il programma di Fiorello, Viva Rai 2, lo scorso 10 gennaio: la cantante, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha mandato a quel paese il comico non risparmiando critiche per il modo in cui è stata gestita la vicenda.

Nel filmato, l’interprete è insieme al suo compagno Danti. “Amore c’è qualcosa che volevi dire?” afferma Nina Zilli con l’uomo che risponde: “Abbiamo qualcosa da dirvi di molto importante, abbiamo fatto tutti gli accertamenti, ma forse è meglio che lo dici tu”.

“Allora diciamolo insieme – esclama Nina Zilli – a Biggio, ma vaffan**lo”. Nel video la coppia utilizza un tono scherzoso, ma nella didascalia che accompagna il video la cantante fa capire di non aver gradito molto lo spoiler di Fabrizio Biggio.

“Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi” ha scritto Nina Zilli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ninja Zilli (@ninazilliofficial)

“Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più” ha scritto ancora l’interpete.

“Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria” ha aggiunto Nina Zilli, che poi ha concluso il post con un pensiero per i paparazzi “che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’!”.