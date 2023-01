La cantante Levante parla della depressione post partum

A un anno dalla nascita della sua prima figlia Alma Futura, la cantante Levante ha rivelato per la prima volta di aver sofferto di depressione post-partum.

Intervistata da Grazia, l’interprete ha svelato: “È qualcosa di cui non si parla abbastanza; non hai il controllo delle emozioni, hai continui alti e bassi. Prima di rimanere incinta avevo paura del parto, che, invece, è stata un’esperienza meravigliosa. Ma del post parto nessuno mi aveva raccontato nulla, ed è stato buio”.

“Nella mia vita precedente non mi immaginavo come mamma. Magari ogni tanto ci ho pensato, ma poi il lavoro andava bene e non mi sono mai concentrata sull’idea di costruire una famiglia. Invece fortunatamente è capitata Alma. Ma dopo il parto non riuscivo a controllare il mio corpo né dal punto di vista fisico, né psichico: ero in balia degli ormoni” ha raccontato Levante, che sarà tra le protagoniste della prossima edizione del Festival di Sanremo.

“Subito dopo la nascita di mia figlia avevo bisogno di rimettermi a scrivere, a suonare. Avevo bisogno di sentirmi utile per me stessa, perché amo lavorare. In quel momento mi sentivo bloccata in un ruolo speciale, quello di madre, ma non mi bastava. Le emozioni oscillavano: ero felice, ma anche triste. E non bisogna aver paura di ammettere che non è solo un periodo di gioia… succede a tante donne” ha aggiunto la cantante.

“Sul palco di Sanremo porterò un tema molto intenso, in cui parlo della maternità e del post parto – ha rivelato Levante – Torno sul palco dopo un anno e mezzo, che per me è stato rivoluzionario: sono diventata madre e tutto è cambiato”.

“Il post parto per me è stato un momento buio e di grande solitudine, quella che io ho definito una ‘solitudine della maternità’, che è inevitabile, perché fai i conti con la vita di un bambino che dipende da te, una cosa stupenda e di grande gioia, ma questa fase di gioia si alterna a dei momenti di buio molto profondo, in cui le donne hanno bisogno di non essere lasciate sole… dopo il parto abbiamo bisogno di supporto”.

“Mi dicevo: ‘Non mi riconosco più, Tornerò di nuovo io?’ Non capivo se la gioia che provavo per Alma potesse contaminare tutto il resto. Perché tutto il resto era buio, mentre io volevo vivere profondamente e riprendermi il mio corpo, la mia testa”.

“Tutti mi dicevano: ‘Non ti preoccupare, è solo il momento di accogliere la vita. Poi tutto torna come prima, ma da fuori è facile dirlo: quando senti il tuo corpo trasformarsi, non è detto che tu sia pronta ad accettarlo” ha concluso la cantante.