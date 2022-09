Lady Gaga scoppia in lacrime sui social dopo un concerto: “Ci abbiamo provato” | VIDEO

Lady Gaga scoppia in lacrime sui social dopo un concerto | VIDEO

Costretta a interrompere un concerto a causa del maltempo, Lady Gaga si è scusata con i fan sui social, scoppiando in lacrime.

La cantate si stava esibendo all’Hard Rock Stadium di Miami quando è stata costretta a interrompere l’esibizione a causa di un forte temporale.

“Ciao a tutti, grazie mille per essere venuti al Chromatica Ball. Abbiamo davvero provato a finire lo spettacolo stasera a Miami, ma non ci siamo riusciti, perché anche quando le piogge si sono fermate c’era un fulmine che colpiva fino a terra così vicino a noi” ha dichiarato Lady Gaga su Instagram in un video in cui è apparsa visibilmente provata.

“Non so cosa farei se succedesse qualcosa a chiunque tra il pubblico o a qualsiasi membro della mia troupe, della mia band o dei miei ballerini”.

“Mi dispiace di non aver potuto finire lo spettacolo, era troppo pericoloso, il temporale era imprevedibile e cambiava di momento in momento. Nel mio cuore sapevo che era meglio tenervi al sicuro. Grazie per aver creduto in me”.

La cantante, poi, ha concluso: “Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di Rain On Me sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita”.