Jovanotti e la foto con la ferita che preoccupa i fan

Lorenzo Jovanotti ha pubblicato su Instagram una foto in cui si vede con la faccia tumefatta e un taglio sull’occhio. Nella foto Lorenzo Cherubini – questo il nome all’anagrafe del cantante – sorride nonostante la ferita evidente sul volto.

Accanto allo scatto, il cantante ha scritto: “Buongiorno!!!! mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me lo ha ricordato 😂🤕 (non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti)”.

Rassicura così i suoi milioni di fan, Jovanotti, e sdrammatizza sul piccolo incidente. Sotto al post si moltiplicano i commenti di chi mostra vicinanza al cantante di Cortona: tanti gli artisti che solidarizzano con Jovanotti, come Piotta che, sotto alla foto di Lorenzo Cherubini malconcio, scrive un verso: “Jova! Cuore e acciaio Jova! Cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà :)”. E ancora: “Benvenuto nel club fratello!”, scrive Linus. Dj Ralf, invece, commenta: “I capitomboli tocca metterli in conto. Io ne sono esperto. Fanno bene. Insegnano a prendere le misure”.

Anche Paolo Belli risponde al post di Lorenzo Jovanotti e scrive: “Auguri di pronta guarigione Lorè… ps. bici?”. E probabilmente l’artista si è ridotto in quel modo proprio in seguito a una caduta dalla bicicletta. Quella della bici è una vera e propria passione per il cantante. Da anni ormai lo vediamo sui social in compagnia di una delle sue due ruote, in giro per l’Italia (o all’estero).

Oltre alla foto in cui si mostra malconcio, Jovanotti pubblica anche un altro post in cui appare con un simpatico cerotto di Hello Kitty. Ironico come sempre, il cantante scrive: “Quella scatola nell’armadio dei medicamenti era lì da quando Teresa (la figlia del cantante, ndr) era piccola e prima che scadesse (i cerotti scadono?) doveva essere mia!”. Insomma, Jovanotti ha fatto preoccupare i suoi fan, ma ancora una volta ha saputo condividere con leggerezza un momento della sua vita.

