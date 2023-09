Morto Franco Migliacci, il paroliere autore di “Nel blu dipinto di blu”

È morto a 92 anni Franco Migliacci, l’autore del testo di una delle canzoni più note della musica italiana di sempre, Nel blu dipinto di blu, portata a successo al Festival di Sanremo del 1958 da Domenico Modugno. Migliacci è morto oggi in un clinica romana. Durante la sua carriera ha scritto innumerevoli brani per tanti artisti come Tintarella di luna o Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Una rotonda sul mare così come C’era un ragazzo.… Per molti anni aveva collaborato con Gianni Morandi.

Paroliere, produttore discografico, attore, editore musicale e talent scout italiano, autore di canzoni, non aveva mai smesso di lavorare. Nato a Mantova nel 1930, Franco Migliacci ha studiato a Firenze e si è poi stabilito a Roma. È stato presidente della Siae dal 2003 al 2005. Sposato con Gloria Wall, ha avuto tre figli.