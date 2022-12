Elisa sta male, cancellate le date del tour: “Pensavano si trattasse di una semplice labirintite” | VIDEO

Elisa sta male, cancellate le date del tour: “Pensavano fosse labirintite” | VIDEO

“Grazie per gli auguri, mi scuso con voi ma non sono riuscita a fare i concerti in programma a Torino e non salirò nemmeno sul palco di Firenze”. Così Elisa ha iniziato a spiegare il motivo per cui siano saltate alcune date del suo tour.

Il problema è da ricercarsi nella salute di Elisa. “Soffro di vertigine parossistica posizionale”, la diagnosi è chiara ed è arrivata da poco. Prima, infatti, si pensava si trattasse “solo di una semplice labirintite”.

La vertigine parossistica posizionale è un disturbo che provoca forti vertigini e nausea. Un problema che l’ha portata ad annullare tutti i concerti.

Una brutta notizia alla quale la cantante friulana ha voluto subito dare il posto che merita: “Nulla di grave, anche se quando si è manifestata, le prime 24 ore era come stare al luna park”.