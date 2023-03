Elettra Lamborghini infuriata sui social: “Cosa non si fa per qualche like”

Elettra Lamborghini infuriata sui social per colpa di qualcuno che a suo dire avrebbe anticipato il suo prossimo singolo.

La cantante, infatti, ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo Instagram in cui si è sfogata senza però fare il nome del presunto o presunta responsabile.

“Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va” ha scritto Elettra Lamborghini.

“Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip” ha aggiunto la cantante.

Non è un periodo particolarmente semplice per Elettra Lamborghini: recentemente, infatti, la cantante durante Stasera c’è Cattelan aveva dichiarato di aver intrapreso un percorso terapeutico per risolvere dei traumi passati.