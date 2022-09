X Factor, perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole? Gli occhi

Una domanda che molti fan si staranno ponendo è perché Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali da sole. Il noto cantante, giudice di X Factor 2022, non toglie mai gli occhiali dal volto, tanto che c’è grande curiosità per scoprire che colori abbiano i suoi occhi. Il suo vero nome è Jacopo D’Amico, e si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo con un brano che ha avuto grande successo, Dove si balla.

Dargen D’Amico non si separa mai dai suoi occhiali da sole, anche di notte o in un locale. Anche spulciando sui suoi social, è impossibile trovare una foto in cui il cantante non indossi il suo amato accessorio. Inoltre ne ha di ogni tipo e forma: da quelli tondi e specchiati alle maxi mascherine total black firmate Carrera, fino ad arrivare ai cat-eye e ai modelli rettangolari in plastica colorata. Non mancano le montature originali come quelli total red specchiati e con una punta al centro della fronte. I suoi preferiti sono senz’altro quelli che si rifanno allo stile dei classici Ray-Ban Wayfarer, meglio se con lenti specchiate e montatura d’osso.

In diverse interviste, Dargen D’Amico ha svelato perché porta sempre gli occhiali da sole: “In primo luogo la luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro”. Si può quindi dire che Dargen D’Amico non si separa mai ai suoi occhiali perché solo così si sente davvero se stesso. “Non credo che sia necessario far vedere tutto. Per molti stare sui social diventa un’ossessione, sempre a controllare quanti like, quanti follower. Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sé e se posso evitarmi questo disturbo preferisco…”, aveva specificato in un’altra intervista.