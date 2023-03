Il rapper Costa Titch muore durante il suo concerto: il video shock

Sono immagini scioccanti quelle che arrivano dal Sudafrica e che mostrano la morte del rapper Costa Titch avvenuta mentre quest’ultimo si stava esibendo a un suo concerto.

Nei filmati, circolati subito dopo la tragedia sul web, si vede il cantante sudafricano, molto noto in patria, cadere sul palco mentre canta.

Constantinos Tsobanoglou, questo il vero nome del rapper, poi, si rialza e termina la sua canzone fino a quando non sviene nuovamente, questa volta cadendo dal palco.

Due addetti della security lo soccorrono e lo portano nel backstage. A nulla, però, sono serviti i soccorsi: Costa Titch, infatti, è morto poco dopo a soli 28 anni.

costa titch collapsed on the stage during his performance and died. 😭🕊 #Ripcostatitch pic.twitter.com/LwKSNx8JCc

— billy🛌 (@billymiltons) March 11, 2023