Concertone primo maggio, Ambra Angiolini in lacrime: “La piazza è tornata a vivere, grazie”

“Rivedervi tutti è davvero incredibile, finalmente qui a piazza San Giovanni, la piazza è tornata a vivere, grazie!”. È un’Ambra Angiolini in lacrime a dare il via al concerto del primo maggio, il primo dal 2019 a tenersi di fronte a una piazza San Giovanni affollata, dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

“Dopo due anni di piazza vuota siamo qui insieme per ricordarci che la libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e che non possono prescindere dalla parola rispetto”, ha detto l’attrice, che ha indossato una maglia con i colori della bandiera dell’Ucraina. Prima di lei, era salito sul palco il gruppo ucraino dei Go_A, che assieme ad altri rifugiati si era lanciato in un’interpretazione di “Imagine” di John Lennon. “Iniziamo purtroppo questo concertone con un diritto in serio pericolo, con un diritto in meno: la pace”, ha sottolineato Ambra.