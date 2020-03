Coez lancia “Nella casa” con altri artisti per scrivere canzoni: il nuovo progetto

Arriva un nuovo esperimento per Coez: chiudersi in una casa con altri artisti per scrivere canzoni e registrarle. Si chiama “Nella casa” il format annunciato dal cantante via social, un’esperienza immersiva nella musica che racconterà il processo creativo di uno degli artisti italiani di maggiore successo degli ultimi anni. Il 2020 è partito alla grande per il rapper. A gennaio, Spotify Italia ha scelto l’artista come primo italiano per lanciare il format Spotify Singles, un’occasione che gli ha permesso di registrare una versione inedita di “La tua canzone” e una cover di “Via” di Baglioni. In più, Coez è stato ospite della 70esima edizione del Festival di Sanremo, affiancando Gianna Nannin in duetto sulle note di “Motivo”.

Con questo nuovo progetto, Coez vivrà per un mese in una casa, insieme ad alcuni ospiti del mondo della musica italiana: all’interno di una villa poco distante da Roma, Coez avrà a disposizione un vero e proprio studio di registrazione. Ogni domenica, il rapper combinerà influenze e contaminazioni di musiche e stili in un brano inedito esclusivo con la collaborazione di artisti e produttori della scena musicale attuale. I brani saranno poi condivisi sulle piattaforme streaming contemporaneamente ad altri contenuti video inediti, che poi saranno distribuiti sul canale YouTube di Coez.

Coez, come funziona l’esperimento “Nella casa”

Qual è l’obiettivo di “Nella casa”? Il format proposto da Coez vuole mostrare senza filtri quello che si nasconde dietro la realizzazione di una nuova canzone, dalla creazione della musica e dei testi fino all’incisione. “Sono circa 2 anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente posso cominciare a spiegarlo”, ha scritto il cantante su Instagram. “Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente, questo per 4 settimane. L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone”.

Coez ha anche annunciato un nuovo tour estivo che lo porterà a esibirsi sui palchi più importanti d’Italia. Di seguito, ecco le tappe previste:

Venerdì 26 giugno 2020 | Legnano (MI) – Rugby Sound

Sabato 04 luglio 2020 | Genova – Porto Antico

Mercoledì 08 luglio 2020 | Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

Sabato 11 luglio 2020 | Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 19 luglio 2020 | Barolo (CN) – Collisioni

Sabato 25 luglio 2020 | Taormina (ME) – Teatro Antico

Domenica 02 agosto 2020 | Soverato (CZ) – Summer Arena

Giovedì 06 agosto 2020 | Pescara – Zoo Music Fest

Domenica 09 agosto 2020 | Molfetta (BA) – Banchina S. Domenico

Venerdì 14 agosto 2020 | Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Domenica 16 agosto 2020 | Cinquale (MS) – Arena della Versilia

Nella casa partirà il 15 marzo e durerà quattro settimane.

