Celine Dion in lacrime sui social: “Sono malata, ora devo concentrarmi sulla mia salute” | VIDEO

Una malattia costringe Celine Dion ad annullare i concerti: come sta la cantante

Una rara malattia neurologica costringe Celin Dion ad annullare i suoi concerti previsti in Europa per l’estate del 2023: lo ha comunicato la stessa cantante attraverso un messaggio sui social in cui non ha nascosto la sua emozione.

“Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa” ha dichiarato l’interprete in un video.

“Ho un raro disturbo neurologico, la Sindrome di Pearson (in italiano conosciuta come sindrome della persona rigida o dell’uomo rigido) che colpisce una persona su un milione, e mi devo curare”.

“Mi manca vedervi tutti… essere sul palco… esibirmi per voi. Do sempre il 100 per cento quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione”.

Celin Dion aveva completato le prime 52 date del Courage World Tour prima di sospenderlo nel 2020 a causa della pandemia. Successivamente l’artista si è sottoposta a diverse cure e si sta riprendendo da spasmi muscolari gravi e persistenti che le hanno impedito di esibirsi.

La malattia di Celine Dion: che cos’è la sindrome della persona rigida

La sindrome della persona rigida o dell’uomo rigido è un raro disturbo del sistema nervoso centrale che provoca rigidità muscolare e spasmi.

Questa rara malattia colpisce le donne con una frequenza di circa il doppio rispetto agli uomini. La rigidità colpisce soprattutto il torace e gli arti e può provocare anche altri sintomi come spasmi e astenia.

La sindrome dell’uomo rigido solitamente viene trattata con un farmaco, il diazepam, che permette di alleviare in modo più consistente la rigidità muscolare. Il medicinale, tuttavia, può accentuare la depressione nel paziente e dare tolleranza e dipendenza.