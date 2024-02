Nuovi problemi di salute per Adele. La cantante ha dovuto rinviare tutti gli spettacoli di marzo del suo residency show a Las Vegas. Con un post su Instagram l’artista britannica ha fatto sapere che i medici le hanno imposto di riposare anche se non ha rivelato i dettagli della sua malattia. “Stavo già male verso la conclusione delle ultime tappe prima delle festività, e lo sono stata anche durante tutta la pausa”, ha fatto sapere Adele. “Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero”, ha aggiunto. “Ora sono di nuovo malata, e sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova anche la mia voce”, si legge nell’annuncio social. Nulla di troppo grave, dunque, con la cantante che, a meno di ulteriori imprevisti, dovrebbe ritornare a fare sold out nelle esibizioni che si terranno da aprile in poi.

Adele ha spiegato che inizialmente si era ammalata alla fine della serie di concerti “Weekends With Adele” al Coliseum del Caesars Palace dell’anno scorso, all’inizio di novembre. Dopodiché gli show sono stati interrotti per la pausa per il periodo festivo ma quando l’artista ha ripreso con gli spettacoli, il 19 gennaio, in realtà non era ancora tornata in piena salute. E i dodici concerti che ha affrontato da quel momento in poi non hanno fatto che peggiorare le sue condizioni. Da qui la decisione, pur se presa a malincuore, di uno stop forzato di almeno un mese, che farà saltare i prossimi dieci concerti (a Las Vegas Adele si esibisce tutti i venerdì e sabato).

“I restanti 5 fine settimana di questa tappa verranno rinviati a data da destinarsi. Stiamo già elaborando i dettagli e vi verranno inviate le informazioni al più presto – ha detto -.Vi amo, mi mancherete da impazzire e mi dispiace per l’inconveniente”, ha concluso Adele. In estate l’artista è attesa anche in Europa, con quattro date ad agosto a Monaco di Baviera.