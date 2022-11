Morto il cantante Aaron Carter, fratello di Nick dei Backstreet Boys: aveva 34 anni

Si è spento a soli 34 anni Aaron Carter, rapper, attore e personaggio televisivo, fratello minore della star dei Backstreet Boys Nick Carter. Il giovane è stato trovato morto nella sua casa di Lancaster, in California, in circostanze non chiare. Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito a Tmz, il sito che per primo ha dato la notizia del cesso, di aver ricevuto una chiamata di emergenza in cui si diceva che un uomo era annegato nella vasca.

Aaron Carter ha iniziato ad aprire i concerti dei Backstreet Boys sin da bambino. Il suo album di debutto, Aaron Carter, è uscito nel 1997, quando aveva soli 9 anni, ed è diventato disco d’oro. Il suo album successivo, Aaron’s Party (Come and Get It), è stato pubblicato nel settembre 2000 ed è diventato triplo disco di platino. Aaron Carter era stato anche un attore. Le sue apparizioni in televisione includono i telefilm come Lizzie McGuire, Sabrina, vita da strega e Settimo cielo. Negli anni l’artista ha avuto diversi problemi legali e per abuso di sostanze, andando diverse volte in riabilitazione. Nel 2012 il cantante ha perso una sorella, Leslie, a 25 anni, in circostanze poco chiare. Aaron lascia un figlio, Prince.