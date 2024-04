Muschio Selvaggio riparte con Luis Sal, online la prima puntata senza Fedez: “Dove eravamo rimasti?”

Muschio Selvaggio riparte con Luis Sal, online la prima puntata

Dopo settimane di indiscrezioni è online la prima puntata della nuova versione di Muschio Selvaggio, quella che vede il ritorno di Luis Sal alla conduzione e l’assenza di Fedez.

Dopo le note controversie legali tra i due, infatti, il rapper, che dopo la lite con lo youtuber aveva condotto il podcast insieme a Mr. Marra, ha lasciato spazio a Luis Sal, che quinti è tornato al timone del programma.

Nessun accenno a Fedez né alle controversie legali nella prima puntata del podcast che ha visto ospiti Immanuel Casto e Sdrumox.

Al fianco di Luis Sal, come peraltro già emerso dalle ultime indiscrezioni, c’è il fratello dello youtuber, Martin, vecchia conoscenza del podcast.

Nessun accenno a Fedez anche se a molti la nuova sigla è sembrata proprio una frecciatina nei confronti del cantante. Nella sigla, infatti, ci sono Luis Sal e Martin che dicono: “Muschio Selvaggio è il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo. No, insegniamo. Quindi è un’intervista? No. E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te”.

Sul suo profilo Instagram, invece, lo youtuber, nel presentare la nuova puntata del podcast, ha semplicemente scritto: “Dove eravamo rimasti?”.