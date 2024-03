L’indiscrezione su Muschio Selvaggio: “Homyatol affiancherà Luis Sal”

Sarà lo streamer Homyatol ad affiancare Luis Sal nel “nuovo” Muschio Selvaggio: è quanto anticipa Davide Maggio secondo cui le registrazioni del podcast inizieranno mercoledì.

Classe 1993, Andrea Hakimi, questo il suo vero nome, è uno degli streamer più famosi del web. Homyatol, infatti, vanta oltre 800mila follower su Twitch e più di mezzo milione su Youtube.

Nei giorni scorsi già Fanpage aveva anticipato che Luis Sal stava lavorando alle nuove puntata del podcast. “Dopo le vicende delle ultime settimane che hanno portato all’uscita dal progetto di Fedez, lo youtuber, che era rimasto in silenzio negli ultimi mesi dopo l’ormai celebre video di spiegazioni ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, sta lavorando a nuovi episodi di Muschio Selvaggio, da registrare nelle prossime settimane”.

Dopo il divorzio artistico tra Fedez e Luis Sal, e il successivo botta e risposta sui social tra i due, il podcast era stato portato avanti dal rapper insieme a Mr. Marra.

Almeno fino a lunedì scorso quando è stata rilasciata l’ultima puntata. “Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c***ioni” aveva dichiarato Fedez in una stories su Instagram, salvo poi correggersi: “Mi autosmentisco, non è di Luis Sal: aspettiamo la magistratura”.