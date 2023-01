Dopo aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, Fedez sui social ha pubblicato un suo commosso ricordo dell’ex calciatore. Vialli infatti, quando il rapper aveva annunciato di avere un tumore al pancreas, aveva chiamato al marito di Chiara Ferragni, visto che i due condividevano la difficoltà di dover fare i conti con la malattia: “Avremmo dovuto farci una foto insieme”, ha detto il cantante nel video.

Una frase che non è andata giù alla giornalista Serena Mazzini. Nel filmato Fedez ha prima ringraziato Vialli per la sua sensibilità e il suo aiuto spassionato e ha ricordato, poi, un aneddoto che li riguardava, cioè il loro progetto di farsi una foto insieme della loro cicatrice. “Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto della nostra cicatrice e purtroppo non ce l’abbiamo fatta”. A quel punto la cronista l’ha duramente attaccato nel suo podcast, accusandolo di essere ossessionato dalla popolarità al punto tale da pensare, anche in un momento tragico, al “selfie con il morto”.

Fedez non ha certo lasciato correre, e ha risposto su tutte le furie: “Per promuovere il suo podcast l’ossessionata “giornalista” non si ferma davanti a nulla. Oltre a non aver capito un ca**o di ciò che ho detto, io mi chiedo, ma come si fa a far polemica davanti a tutto? Ripigliatevi”. Poi il cantante ha aggiunto in un video: “Questa è la stessa giornalista che tempo fa aveva sostenuto che fossi guarito dal cancro al pancreas in tre giorni, davanti ad un pensiero di un lutto e un ricordo per una persona che mi ha aiutato, ma almeno davanti a questo non si potrebbe tacere? Perché se di fronte a questi guru dei social che ti insegnano come stare al mondo non si può nemmeno ricordare una persona che oggi è venuta a mancare, che ti ha dato una mano quando ti hanno trovato un tumore raro al pancreas, allora non si può più fare un ca**o e se per trascinarvi nell’onda della mediaticità avete bisogno di promuovere un podcast dicendo che io ho detto che volevo farmi il selfie con il morto vuol dire che siete in cattiva fede voi e che fate schifo, più di me”.