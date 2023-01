Addio a Gianluca Vialli, le reazioni

Gianluca Vialli si è spento oggi, 6 gennaio 2023, a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Un altro grande del calcio che ci lascia troppo presto. La notizia ha commosso gli appassionati e non solo, visto che Vialli era considerato da tutti un esempio di correttezza, serietà ed eleganza. Nelle ultime settimane era stato costretto a lasciare i suoi impegni con la Nazionale per l’aggravarsi delle sue condizioni. Si è spento a Londra, dove nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali, in forma privata.

“Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli – la nota della famiglia -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”. Di seguito tutte le reazioni alla morte di Gianluca Vialli.

La moglie di Paolo Rossi: “Pablito ti accolga tra le braccia” – “Spero solo che Paolo possa accoglierti fra le sue braccia rassicuranti”. La vedova di Paolo Rossi, la giornalista Federica Cappelletti, saluta così Gianluca Vialli. Lo fa con un post su Instagram dove ha pubblicato una foto dei due campioni abbracciati e sorridenti. “Ciao Luca… Anima bella! Nonostante la malattia e la tua battaglia per la vita mi sei stato vicino da quando Pablito (così ti piaceva chiamarlo) se n’è andato. Spero solo che Paolo possa accoglierti fra le sue braccia rassicuranti. Sei stato un combattente vero… È un dolore che si rinnova”.

La moglie di Mihajlovic: “Sai quante partite lassù…” – “Sai quante partite lassù…”. Lo scrive su Instagram Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, postando anche una foto in cui Miha e Vialli si affrontano sul campo, Luca in bianconero e Sinisa blucerchiato.

Del Piero: “Nostro e mio capitano sempre, ciao Luca” – “Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca”. Lo scrive su Instagram Alessandro Del Piero, ex compagno di squadra alla Juventus di Gianluca Vialli. Del Piero pubblica una foto in cui è sulle spalle di Vialli dopo un gol. Con loro anche Di Livio e Ravanelli.

Baggio: “Nel tuo viaggio celeste porta l’amato pallone” – “E’ sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita. Soprattutto quando vieni strappato all’affetto dei cari così giovane e così presto. Caro Gianluca, auguro al tuo viaggio celeste di essere avvolto dalla luce tranquilla per il tuo eterno riposo”. Roberto Baggio ricorda, con una dichiarazione all’ANSA, Vialli, amico-rivale in campo in azzurro. “Il mio più profondo pensiero lo rivolgo a sua moglie, ai figli, ai genitori, ai fratelli, ai cari amici. Con il tuo sorriso e l’allegria porta anche lassù il tuo amato pallone. A noi rimarrà per sempre il tuo coraggio ed il tuo prezioso esempio. Buon viaggio Gianluca”.

Infantino: “Il calcio perde uno dei suoi sorrisi più belli” – “Il calcio perde uno dei suoi sorrisi più belli e positivamente contagiosi, quello di Gianluca Vialli”. Comincia così il ricordo di Gianni Infantino, con un post su Instagram. Il presidente Fifa, nel rendere omaggio alla memoria dell’ex attaccante morto oggi a 58 anni a Londra, parla del “sorriso di chi ha giocato e allenato. Il sorriso di chi ha vinto, trascinando nella propria felicità i piccoli che stavano diventando grandi, come ai tempi della Sampdoria. Il sorriso mantenuto nonostante la malattia, durante la sua ultima esperienza con la Nazionale italiana”.

La Nazionale italiana ricorda Vialli: “Non ti dimenticheremo mai” – Questo il messaggio della nostra Nazionale, di cui capo delegazione agli Europei vinti in Inghilterra.

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai 💙 pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) January 6, 2023

Giorgia Meloni: “Re Leone in campo e nella vita” – “Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La Juventus: “Ciao Gianluca” – Un semplice “Ciao Gianluca” e la foto di Vialli che alza la Champions League vinta in bianconero nel 1996. Così la Juventus manda via Twitter l’ultimo saluto al campione scomparso a 58 anni. Poi una lunga nota: “Che tristezza infinita, Gianluca. Oggi, 6 gennaio 2023, arriva la notizia che speravamo di non ricevere mai. Ci lascia un campione, anzi, una leggenda, un grande uomo, un pezzo di noi e della nostra storia – si legge – Siamo stati con te da sempre, Gianluca: da quando arrivasti nel 1992 e fu amore a prima vista. Eri uno dei primi tasselli di una Juve che sarebbe tornata, proprio con te, in cima all’Europa. Di te abbiamo amato tutto, ma proprio tutto: il tuo sorriso, il tuo essere contemporaneamente campione e leader, in campo e in spogliatoio, il tuo essere adorabilmente guascone, la tua cultura, la tua classe, che dimostrasti fino all’ultimo giorno in bianconero”.

Il Chelsea: “Una leggenda per tutto il calcio” – “Mancherai a così tanti. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli”. Così il Chelsea ricorda Gianluca Vialli, che dei Blues fu giocatore e allenatore.

La Cremonese: “Esempio indelebile della nostra essenza” – “Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca Vialli”. Lo scrive su Twitter la Cremonese, di cui fu calciatore.

Il saluto della Sampdoria – “Ciao Luca”, con una foto con la maglia della Sampdoria e l’emoticon del cuore spezzato. E’ il saluto a Gianluca Vialli della squadra ligure con cui vinse lo scudetto nel campionato ’90-’91. Poi la commovente lettera: ’“C’è già chi ti immagina tra Paolo e Vuja, felici di riabbracciarti ma altrettanto stupiti di rivederti così presto. Sì, presto Luca. Troppo presto. Dicono che non si sia mai pronti per salutare un compagno di viaggio e, purtroppo, è davvero così. Il tuo compagno di viaggio – come avevi deciso di chiamarlo – ti ha fatto scendere dal treno a 58 anni, strappando infame il tuo biglietto per nuovi orizzonti e traguardi. Un biglietto per la vita che, in fondo, valeva un po’ per tutti i tifosi blucerchiati…”

La Fifa: “Profonda tristezza” – “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Gianluca Vialli all’età di 58 anni. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile. Riposa in pace”. Così la Fifa in un tweet.

Gravina: “Quello che ha fatto non sarà mai dimenticato” – “Sono profondamente addolorato. Ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”. Così il presidente della federcalcio Gabriele Gravina.