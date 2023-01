“Voglio ricordarlo, anche se non l’ho mai conosciuto di persona. Per me è stato straordinario, mi ha dato una mano incredibile”, con alcune storie su Instagram Fedez ha ricordato commosso Gianluca Vialli, il grande campione scomparso oggi a soli 58 anni dopo una battaglia di cinque anni contro un tumore al pancreas.

“Abbiamo subito lo stesso intervento, anche se per malattie diverse. Non mi era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano incredibile. Avremmo dovuto vederci e fare una foto insieme con le nostre cicatrici, mi spiace molto. Un abbraccio grande alla famiglia, sono costernato e mi dispiace non esserci conosciuti più a fondo. È giusto che le persone sappiano che mi ha dato tanto”.