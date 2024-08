È morto lo speaker radiofonico Massimo Cotto: aveva 62 anni

È morto Massimo Cotto, noto giornalista e speaker radiofonico. Aveva 62 anni. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, venerdì 2 agosto, Virgin Radio, l’emittente per cui lavorava da oltre dieci anni.

“Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati”, si legge nella nota. “Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi”.

“Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste – prosegue il messaggio dell’emittente – sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto”.

“In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte”, si legge ancora nella nota. “Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”.

Originario di Asti, Massimo Cotto esordì come disc-jockey alla sede Rai di Torino. Ha lavorato per più di vent’anni per Radio Rai, presentando diversi importanti concerti tra cui quello degli U2 per il capodanno 1989 a Dublino, l’esibizione di Bob Dylan nel 1997 davanti al Papa e il debutto di Vasco Rossi all’Heineken Jammin’ Festival l’anno seguente.

Nel 2002 intervista, per la prima volta dopo anni di silenzio, Francesco De Gregori. Nel 2003 viene allontanato dalla Rai nonostante i messaggi in suo supporto da parte di nomi di punta della musica italiana come Piero Pelù. Passa a Radio 24, poi a Radio Capital e infine, nel 2012, a Virgin Radio, l’emittente in cui ha trascorso gli ultimi dodici anni della sua vita conducendo diversi programmi dedicati al rock.

Nel corso della sua carriera, Massimo Cotto ha avuto anche diverse esperienze nel mondo del teatro, della carta stampata e della televisione. Ha scritto o co-scritto anche decine di libri sulla musica.

Nel 2006, con Francesco Renga come testimone di nozze, ha sposato l’attrice Chiara Buratti, con cui ha condiviso numerose esperienze in teatro: nel 2007 la coppia ha avuto un figlio, Francesco, che oggi ha 17 anni.

