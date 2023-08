Morto Jack Sonni, il chitarrista dei Dire Straits aveva 68 anni

Si è spento a 68 anni Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits. Lo ha annunciato il gruppo britannico con un post sui social. “Jack Sonni riposa in pace”, il messaggio accompagnato da una foto del collega e amico, che da tempo aveva problemi di salute.

Non sono note le cause della morte del musicista statunitense, che aveva conosciuto i fratelli Knopfler nel 1978. Sei anni dopo l’invito a entrare nel gruppo, che poco dopo pubblicò “Brothers in Arms”, che arrivò a vendere più di 30 milioni di copie in tutto il mondo. La sua carriera musicale finì nel 1988, con la nascita delle sue due figlie.

Sul sito del gruppo, viene ricordato come “uno scrittore, musicista, padre e nonno” che “ha abbracciato la filosofia di vivere bene e vivere ora cercando di creare momenti memorabili con amici e familiari”.