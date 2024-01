Morto David Soul: era il biondo nella serie Starsky & Hutch

La televisione dice addio a una delle star degli anni ’70: si è spento a 80 anni David Soul, l’attore che vestì i panni del detective Kenneth “Hutch” Hutchinson nella storica serie “Starsky & Hutch”.

La moglie, Helen Snell, sposata nel 2010, ha annunciato che è morto “dopo una valorosa battaglia nell’amorevole compagnia della famiglia”.

Nato come David Richard Solberg a Chicago il 28 agosto 1943, prima di trovare la fama come attore aveva iniziato la sua carriera come cantante folk, scaldando il pubblico per star come Frank Zappa, i Byrds e i Lovin’ Spoonful.

Dalla seconda metà degli anni ’60 si fece apprezzare dal grande pubblico in telefilm come “Star Trek”, “Strega per amore”, “Ironside”. il grande successo arrivò nel 1975 con il ruolo del biondo detective Hutchinson in “Starsky & Hutch” mentre Paul Michael Glaser interpretava il bruno e riccioluto Starsky.

Dopo il successo del telefilm, in onda dal 1975 al 1979, Soul tornò alla musica, raggiungendo per ben due volte la prima posizione nella classifica inglese e americana con i singoli “Don’t Give Up On Us” e “Silver Lady”. Soul era noto anche per i suoi ruoli in film come “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” (1973), “La ballata dei vagabondi” (1975), “Appuntamento con la morte” (1988) e “Brividi nella notte” (1990). L’attore e cantante, sposato cinque volte, era stato incarcerato negli anni ’80 per aver aggredito la moglie di allora, Patti Carnel Sherman, quando era incinta. Lui e Glaser hanno ripreso i loro ruoli nel remake “Starsky & Hutch” del 2004, con Ben Stiller nel ruolo di Starsky e Owen Wilson in quello di Hutch.