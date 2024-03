Morta Silvia Pizzi, hair stylist di Mediaset

A soli 42 anni è morta Silvia Pizzi, storica hair stylist di Mediaset. Da vent’anni lavorava nell’azienda del Biscione. Ne hanno dato notizia Gerry Scotti e Barbara D’Urso mente si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Era nata e cresciuta a Calasca, in Piemonte, da poco aveva perso entrambi i genitori, Aurelio e Luisa. Giovanissima aveva frequentato la scuola per parrucchieri, a Milano, e a 19 anni era entrata a Mediaset.

“E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza”, ha scritto D’Urso sui social. Gerry Scotti ha voluto rendere omaggio alla memoria di Silvia: “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”. “Ciao Silvia, difficile trovare le parole per dirti addio. La televisione, il nostro ambiente, è stata la tua famiglia come la mia… Eri sempre sorridente, eri casa… Mancherai a tutti, la vita è così ingiusta”, il ricordo di Alba Parietti. Al lutto si uniscono “la direzione e la redazione di Tgcom24” che “si stringono alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore”.