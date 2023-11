Morgan contro X Factor: “Iene in branco che hanno attaccato un leone solo”

Morgan contro X Factor: “Iene che hanno attaccato un leone solo”

Non si placano le polemiche a X Factor: Morgan, che nell’ultima puntata del talent ha attaccato Fedez, salvo poi chiedere scusa, Francesca Michielin e litigato in un fuorionda con Ambra Angiolini, ora attacca tutti attraverso un messaggio postato sul suo profilo Instagram.

“Immagini dall’ultimo live di X Factor – ha scritto l’ex cantante dei Bluvertigo – Siamo così sicuri che la distinzione tra l’uomo e l’animale risieda nel saper fare la rappresentazione di sé, ovvero l’arte? Perché a giudicare da queste immagini che ben ci descrivono la modalità con cui avvengono le puntate del live di X Factor pare che l’appartenenza allo stesso regno di creature viventi sia più profonda di quanto si creda”.

“Sarebbe molto utile studiare gli animali selvaggi dal punto di vista della facoltà di produrre arte, cosa che non si fa, invece, perché si da per scontato che non ne siano capaci, saltando così a piè pari alla pretesa di farla imparare alla intelligenza artificiale, prima di dedicarsi a individuarla nelle innumerevoli specie animali. Credo si capirebbe la connessione tra le iene che attaccano il leone in branco e i comportamenti umani che sono messi in scena e diffusi nei programmi televisivi, dove la furia dei più viene scagliata contro un solo individuo per via della sua virtuosità” ha concluso l’interprete.