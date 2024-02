Morgan attacca di nuovo Marco Mengoni: “Canta bene, ma non ha uno stile unico”

Morgan attacca di nuovo Marco Mengoni: “Non ha uno stile unico”

Morgan attacca nuovamente Marco Mengoni: l’ex leader dei Bluevertigo, infatti, ha accusato il cantante di non avere uno stile unico.

Ospite del programma di Peter Gomez, La Confessione, in onda su Rai 3 nella serata di martedì 13 febbraio, Morgan, che è stato il coach di Mengoni a X Factor, ha dichiarato sul cantante: “Canta bene, ma non è un autore. Se solo una persona scrivesse per lui, sarebbe connotato da uno stile, invece che condividerlo con tutti”.

Nel corso degli anni, l’ex leader dei Bluvertigo ha più volte punzecchiato Marco Mengoni accusandolo anche di plagio poco dopo la fine del talent show.

Durante la stessa intervista, Morgan ha anche rivelato che non gli dispiacerebbe fare il direttore artistico del Festival di Sanremo e che se potesse cambierebbe subito una regola: “Un autore può portare solo una canzone. Ci sono autori che scrivono per tanti cantanti e questo non è sano. Io così farei il bene degli artisti, che invece condividono uno stile. Sembra tutta una grande canzone con un grande testo”.

Il cantante, poi, ha difeso Ghali e la sua presa di posizione dal palco dell’Ariston sulla guerra a Gaza: “Ha fatto un intervento molto corretto dicendo che non è d’accordo con la guerra che Israele sta facendo in Palestina. La nostra Costituzione ripudia la guerra e un Paese che dichiara e fa la guerra a un altro, non può essere un nostro alleato”.