Scintille tra i giudici di X Factor, la durissima replica di Morgan a Fedez: “Sfidami sulle competenze musicali”

Scintille tra i giudici di X Factor, la durissima replica di Morgan a Fedez

La nuova edizione di X Factor non è ancora iniziata, ma promette già scintille: a pochi giorni dalle registrazioni delle Audition, in programma l’11-12-18-19 giugno all’Allianz Cloud di Milano, due dei quattro giudici del talent show, Morgan e Fedez, si stanno già rendendo protagonisti di velenosi botta e risposta.

Tutto è iniziato quando il rapper, a proposito del ritorno del collega in giuria, ha dichiarato: “Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”.

Poco dopo è arrivata la replica di Morgan, che in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

A un follower che aveva commentato così il post “Con quale coraggio una zecca sfida un leone?”, l’ex cantante dei Bluvertigo ha replicato: “Zecca no, diciamo un gattino”.

A un fan che lo accusava di essere presuntuoso, invece, Morgan ha risposto: “Chi è che fa il presuntuoso qui? Io? Ma mica l’ho chiamato in causa io! Se fossi presuntuoso non mi metterei a gareggiare, il problema è che sono umile, così poi mi trovo nella merda quando per non fare la parte di chi gioca facile, anziché asfaltare incasso e tiro dritto”.

Non è finita qui perché, in un successivo commento, Marco Castoldi ha aggiunto: “Dobbiamo imparare da Fedez la puntualità e la sottomissione agli ordini e agli apparati burocratici”.

“Fedez paladino della burocrazia , militarista e abnegato agli ordini dei superiori, delatore delle trasgressioni come organo di morigerazione dei dissidenti, braccio tatuato del sistema coercitivo, sorvegliante in panopticon, agente spetznaz sotto copertura austro-ungarica, untore della nuova inquisizione del protocollo SigmaNove promulgato dalla massoneria antikafkiana 3.2, redatto nel fondale oceanico a 46 mila miglia dall’isola di Culinpaloz, scomparsa nel 72 e avvistata durante la pubblicazione del secondo singolo di Shaggy del 1994,5 a trenta gradi centigradi a est di Marranzano, il più grande porto del lago Lassistar nell’arcipelago ghiacciato settentrionale a distanza novanta pollici quindici piedi e sette uomini dal ponte Chewingum in periferia di Hutchidentr, in Groenlandia, quando ancora non era stato inventato il tabacco biondo fossile da pipa di carta e canna di bambù contenuta nella prima versione dell’album ‘la voce del padrone’ distribuito in tutti i migliori negozi semaforo, qualità convenienza e cortesia, ma non in musicassetta”.