Morgan: “Amo ancora Asia Argento. A Sanremo fu bullizzato”

“A Sanremo 2020 sono stato usato, bullizzato, mobbizzato. Avrei dovuto cantare e dirigere l’orchestra; ho finito per diventare l’ospite di Bugo, che cantò pure la mia parte della canzone. Così nella serata finale gli ho reso la pariglia”. A parlare in un’intervista al Corriere è Morgan.

Il cantante racconta l’incontro con Asia Argento, con cui ha avuto una lunga relazione. “Me la fece incontrare Enrico Ghezzi al Bellaria Film Festival. Siamo stati insieme sette anni, abbiamo una figlia meravigliosa”.

Ma Morgan confessa ancora: “Io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte. Poi l’istinto di sopravvivenza prevale. Ma non dirò mai “ti odio”, dopo aver detto “ti amo”. Anche se Asia mi ha sfrattato da casa: un colpo sotto la cintura”.

Lei ha altre due figlie.c”Lara, che ha 10 anni, e Maria Eco, che ne ha 3. Non si sono mai trovate tutte e tre assieme. È il mio sogno”.

Con chi sta ora? “Con la mamma di Maria Eco, Alessandra. È la mia Dori Ghezzi, la mia Claudia Mori: la mia forza. Ho bisogno di avere a fianco una persona calma, equilibrata, pratica: mi completa”.