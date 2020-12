Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, 19 anni, di Frascati, in provincia di Roma. La giovane è stata eletta oggi, lunedì 14 dicembre, nel corso della finalissima del concorso di bellezza, che si è tenuta al Polo culturale Rossellini, nella capitale: una finalissima per forza di cose del tutto particolare, svolta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Martina Sambucini è la Miss Italia numero 81. Occhi verdi, capelli castani, la nuova “regina” della bellezza italiana è alta un metro e 77, ha due fratelli ed è fidanzata. Dopo aver conseguito il diploma di liceo linguistico, ha da poco iniziato il primo anno di università, iscritta alla facoltà di Psicologia del marketing.

“Sono positiva e genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della capitale, che mancava da tanti anni”, ha commentato la giovane dopo l’elezione.

Al secondo posto è arrivata Beatrice Scolletta, 25 anni, anche lei romana, sposata e madre di due bambini. Terza Alice Leone, 22enne di Taggia, in provincia di Imperia.

La finalissima di Miss Italia 2020 è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Miss Italia e di altri partner, presentata da Alessandro Greco e Margherita Praticò,

“Questa edizione di Miss Italia è stata all’insegna della speranza”, ha spiegato Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso. “Un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma comunque una Miss Italia che guarda al futuro. Un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore. Abbiamo così raccolto l’invito di quanti ci hanno sollecitato a non interrompere una tradizione che ha un forte significato simbolico e, in questo momento, anche una forma di incoraggiamento per tante persone”.

Leggi anche: Alessandro Cattelan lascia XFactor: il problema è cosa farà da grande

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 26esima puntata, i nominati oggi (14 dicembre) Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Il nuovo doc di Santoro è scomodo: per questo lo potete vedere su TPI e non sulla Rai (di L. Telese)