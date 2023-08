Miriam Leone è incinta, l’annuncio a sorpresa: “Sono emozionatissima”

Miriam Leone è incinta: l’attrice, infatti, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio in un’intervista a Vanity Fair, in edicola domani, mercoledì 2 agosto.

“Sono emozionatissima nell’annunciarvi questo nuovo viaggio” ha scritto l’interprete tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha postato la copertina del magazine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

“Sono felicissima, ed ero felice anche prima, in un modo diverso” ha raccontato Miriam Leone nell’intervista rivelando di aver capito di essere incinta ancora prima del risultato del test di gravidanza: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.