Milan Design Week 2023, Mai Tai e BRITA insieme in Isola Design Festival

Inizia il countdown verso l’atteso momento di apertura della settimana dedicata alla Milan Design Week 2023. L’agenzia unconventional Mai Tai www.mai-tai.it è impegnata in prima linea al fianco di BRITA, leader mondiale nella filtrazione e personalizzazione dell’acqua, che sarà presente al Fuorisalone 2023 all’interno di Isola Design Festival.

Nelle vesti di sponsor del distretto Isola Design Festival, e di main sponsor del palinsesto dei DIDAYSTalks – Design Week Edition che avrà luogo presso la location Fondazione Catella, BRITA intratterrà il suo pubblico con attività dedicate, guidate da un unico messaggio: “Redesign your Future!”. “Cambieremo le abitudini delle persone nel bere acqua in modo sostenibile” è la vision di un’azienda che ha fatto della sostenibilità uno dei capisaldi della propria identità.

Mai tai ha supportato il brand partendo dal concept creativo fino alla realizzazione di un percorso emozionale che si articola tra installazione creativa e di design, VR experience erogata attraverso Oculus e trial di prodotto grazie alla presenza di un BRITA Water Sommelier. Tutte le attività proposte sono dedicate ai valori che il brand sostiene e promuove quotidianamente: il rispetto e la valorizzazione dell’acqua e dell’ambiente.

L’installazione artistica, presente nel cortile interno della location Catella, è un invito alla riflessione sulla fragilità dei nostri eco-sistemi ed in particolare sul valore della risorsa fondamentale per la vita sulla terra: l’acqua. Gli ospiti saranno invitati a salire all’interno della location per immergersi nel mondo BRITA e vivere esperienze uniche ed esclusive.

Una postazione VR gli regalerà l’emozione di vivere un’esperienza in Realtà Virtuale che li inviterà al termine a compiere un’azione phygital concreta, simbolo dell’accensione del cambiamento. In collaborazione con il brand Digital Innovation Days, gli ospiti potranno inoltre partecipare ai DIDAYSTalks – Design Week Edition powered by BRITA dove, all’interno di un ricco palinsesto, saranno presenti diversi interlocutori che tratteranno temi quali la sostenibilità e l’innovazione, con il focus sul design; BRITA sarà presente nel talk dedicato all’acqua (18/04), al climate change (22/04) e con BRITA sommelier al talk sulla cucina (23/04).

Si esplorerà come il design impatta sull’economia, sulla comunicazione, sulle infrastrutture e sul cibo in approccio sostenibile con creator dal calibro di Michela Coppa, Lorenzo Biagiarelli e Gnambox, aziende come Flixbus ed Electra, startup del panorama italiano come Ricehouse e Muvgame, designer tra cui Caracol AM e Keep Life e molti altri.

Angelo Mazzi, partner dell’agenzia Mai Tai: “Siamo entusiasti di poter prendere parte ad una delle manifestazioni di massimo prestigio al fianco di un brand che esprime eccellenza come mission aziendale grazie ai valori di cui è portatore. Poter promuovere il tema del cambiamento ed incentivare il pubblico ad agire in prima persona nel ridisegnare in modo sostenibile il nostro futuro, è per l’agenzia motivo di grande orgoglio.”