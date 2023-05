Michelle Hunziker scherza con i suoi follower su Instagram: “Ecco le tre peggiori figuracce che ho fatto in vita mia”

Con grande spirito autoironico Michelle Hunziker si racconta ai suoi follower su Instagram rivelando – cercando di riderci su – alcune figuracce fatte durante la sua vita. Così, mentre fa la skincare mattutina, la conduttrice ha chiesto ai fan quale fosse la loro peggiore figuraccia, per poi rispondere con aneddoti propri. “Buon lunedì ragazzi. Volevo dirvi che di figuracce ne ho collezionato una quantità inenarrabile ma posso realmente affermare di avere una top 3”.

“Parto dalla terza – ha detto – avete presente quando sei una situazione in cui dici: ‘Ciao ma hai portato anche tua figlia?’. E lui risponde: ‘No è la mia fidanzata’. In quel momento come la fai la sbagli: non puoi chiedere scusa e non devi dire niente perché sei nella ca**a”. Poi un’altra: “Al secondo posto c’è il momento in cui vedi una persona e le chiedi a quanti mesi è di gravidanza. E lei risponde: ‘No a dire la verità non sono incinta’. Anche questa è una tragedia”.

A concludere il cerchio la terza gaffe: “Ma poi c’è la mia super top one di figure di mer*a. Volete sapere? Un giorno decisi di portarmi la mia schiscetta in camerino prima di uno spettacolo a teatro. Avevo cucinato la mia lasagna al tonno, leggera leggera. Dovevo cantare una canzone sul palco e sull’acuto mi è uscito un rutto”. “Dopo il rutto – ha concluso – ho avuto la grande idea di scusarmi con il pubblico. In quel momento volevo sprofondare. Alla fine il regista Saverio Marconi, al quale ancor oggi voglio un bene dell’anima, mi disse: ‘Tu non devi uscire mai dal personaggio. Maria se rutta sulle montagne non chiede scusa a nessuno’”.