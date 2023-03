Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino, ospite questo pomeriggio a Domenica In? Il rapper Clementino è ormai uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, apprezzato giudice di The Voice Senior e della versione con i bambini The Voice Kids. Il cantante campano ha da poco compiuto 40 anni. Tutti si chiedono se abbia una fidanzata o una moglie.

Clementino è infatti fidanzato con una bellissima ragazza che si chiama Martina Difonte. I due hanno confermato la loro relazione tramite alcune foto sui social. Martina Difonte è nata il 13 maggio del 1996 e ha 25 anni. Viene da Lucera ed è quindi pugliese. Anche lei è una cantante, ma ha esperienze anche come attrice. Quando aveva soltanto 7 anni ha iniziato a cantare nel coro della chiesa del suo paese.

Martina, fidanzata di Clementino, ha studiato anche danza ed in particolare classico, contemporaneo, hip hop e latino americano. Ha continuato ad inseguire la sua passione cimentandosi anche sui palcoscenici come attrice di teatro ma l’abbiamo anche vista in tv per alcuni video pubblicitari. Tra i film in cui ha recitato ci sono: Le isole dalle acque verdi, La grande guerra del Salento e Via le mani dagli occhi. Tra le sue canzoni pubblicate, invece, ci sono: Tu che ne sai, Sconfitte e vincenti e Mai un addio, facilmente ricercabili su internet e su Youtube.