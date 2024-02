Paura per Martina Colombari, operata d’urgenza dopo un malore: “I medici mi hanno salvata” | VIDEO

Paura per Martina Colombari, operata d’urgenza dopo un malore

Grande spavento per Martina Colombari, la quale ha confessato di essere stata operata d’urgenza a causa di una peritonite.

È stata la stessa attrice e modella a raccontare quanto accaduto in un video postato tra le stories del suo profilo Instagram.

“Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò” ha rivelato Martina Colombari nel filmato.