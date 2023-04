Mario Venuti: “Aggredito a Catania con un calcio al petto”

Mario Venuti è stato aggredito a Catania, la sua città, con un violento calcio al petto. A raccontarlo è stato il diretto interessato. Il tutto è accaduto perché il cantante aveva rivolto una semplice domanda al proprietario di due pit bull con i quali il suo cagnolino si stava annusando. Il cantante ha pubblicato un post di denuncia su Facebook, ma poi l’ha cancellato e, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto: “Denunciare non serve a niente, cercherò di dimenticare questo episodio”.

“Il motivo dell’aggressione? Una banale difficoltà di vicinanza tra il mio cane e i suoi due pitbull – ha raccontato Mario Venuti -. Il ragazzo si è inalberato quando gli ho chiesto se erano assicurati. Detenere cani aggressivi (il padrone in questo caso lo è molto più dei suoi cani) comporta gravi responsabilità in caso di incidenti con bambini, adulti o altri cani. La domanda gli è sembrata una domanda da sbirro e lo ha innervosito. Comunque io mi ero allontanato visto il personaggio. Mi stavo avviando e avevo già percorso circa 20 metri, quando ha cominciato a inseguirmi”.

Mario Venuti ha parlato del degrado che purtroppo invade la sua città e il fatto che molte volte la violenza non viene punita: “Denunciarlo non serve a niente. A parte che non so chi sia e dovrei fare una inutile denuncia contro ignoti. Credo sia nullatenente, quindi spenderei tempo, soldi e stress per trovarmi con un pugno di mosche in mano. Quindi, incassato il colpo non posso fare altro che cercare di dimenticare l’accaduto”.