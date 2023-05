Ricavi record per la Fascino: quanto guadagna Maria De Filippi

Record di ascolti, ma anche di ricavi: la Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, ha infatti chiuso il 2022 con un fatturato da capogiro.

Fondata nel 1982 da Maurizio Costanzo, la Fascino è controllata al 50% da Maria De Filippi e per il restante 50 per cento da Mediaset.

A fare i “conti in tasca” alla società di produzione è stato Italia Oggi, secondo cui la Fascino ha 75,3 milioni di euro di ricavi nell’anno 2022, con una crescita del 14,8% rispetto al 2021.

Gli utili sfiorano i 12 milioni di euro, circa il doppio di quelli realizzati nel 2021 quando erano stati 6,4 milioni. Il patrimonio netto della società, inoltre, è di 40 milioni di euro, circa 7 mila in più rispetto all’anno precedente.

Ma quanto guadagna Maria De Filippi grazie alla sua società di produzione? “Se l’assemblea dei soci decidesse, come ha fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di euro per Maria De Filippi, da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari quale star assoluta del palinsesto televisivo di Mediaset” si legge ancora nell’articolo.