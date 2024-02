Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: “In quest’anno non ho parlato di lui per paura di banalizzare l’amore e il dolore”

Maria De Filippi con la voce tremante, il fiato corto e le spalle strette ha aperto lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo ieri sera alle 23.,00 su Canale 5. Davanti al sipario chiuso del teatro Parioli in Roma, nella postazione che è sempre appartenuta al grande giornalista, uomo di spettacolo, nonché suo marito.

“Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento. In quest’ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti mi hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Ma non ho mai voluto farlo. Questo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un po’, che con le parole si banalizzi sia l’amore e che il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora”, esordisce Maria.

“Questa sera ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengo che abbiano avuto un rapporto personale e professionale con lui e abbiano contribuito al successo di questa trasmissione. So e spero e sono certa che è contento”, sottolinea ancora la De Filippi.

La presentatrice 62enne, una delle regine indiscusse della tv, poi emozionata, trattenendo le lacrime, chiarisce: “Quando parlo di lui al presente, mia mamma faceva l’insegnante di italiano non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, lo faccio perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente”.