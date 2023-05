Marco Giallini parla della fidanzata: “È la mia signorina”

Marco Giallini, riservato, amante della sua privacy, parla della fidanzata Giorgia Battisti. Vedovo dal luglio 2011, quando è deceduta, a causa di un’emorragia cerebrale, l’adorata moglie Loredana, sposata nel 1993 e da cui ha avuto i figli Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004 (24 e 17 anni), l’attore 60enne ha ritrovato la serenità in amore grazie alla 34enne, con cui convive dal 2020. A Gente della donna che gli sta al fianco dice: “E’ la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so”.

Marco Giallini è uscito definitivamente allo scoperto con Giorgia a ottobre scorso, quando ha sfilato con lei sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. La coppia ha fatto passerella davanti ai fotografi tenendosi per mano. Recentemente è arrivato un altro evento mondano per i due. Hanno debuttato sul tappeto rosso anche del Montecarlo Film Festival de la Comédie, evento organizzato da 20 anni nel Principato di Monaco da Ezio Greggio.

L’attore con i figli Rocco, 24 anni, e Diego, 17, avuti dalla moglie deceduta a causa di un’emorragia cerebrale

Giallini, romano verace, iconico nei panni di Rocco Schiavone in tv nella fiction omonima, quando gli si domanda chi lo tenga un po’ in riga nella vita di tutti i giorni, rivela: “I miei figli ci provano e mi chiamano ‘treno’”. Neppure la fidanzata Giorgia ha molta voce in capitolo. “Ma no, ci sto da solo in riga, altrimenti a quest’ora ero veramente morto – replica l’artista ironico – E poi sono buono come il pane, ma che volete da me? Avere cuore è un dono, ma tante volte vorrei averne di meno”. La Battisti è entrata definitivamente nella sua vita, prima di lei è stato legato per qualche tempo a Stella Scarafoni.