Mara Venier e la figlia criticate per essere andate al concerto di Ultimo: la risposta della conduttrice

Di diverso avviso alcuni utenti di Instagram che hanno criticato la conduttrice di “Domenica In” per essersi concessa il momento di svago dopo il dolore che aveva mostrato sia sui social che in trasmissione.

Proprio per questo motivo Mara ha voluto prendere di petto tutti i giudizi e rispondere. Una risposta esemplare accompagnata da una bellissima foto scattata dal team di fotografi di Ultimo: si vedono lei e la figlia una di fianco all’altra e Mara che si sta asciugando le lacrime, un gesto tanto semplice quanto potente. “Questa foto dice tutto… Grazie Ultimo per avermela mandata… È stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni e per due ore mia figlia ha sorriso, è questa è la cosa più importante (e adesso scrivete criticate giudicate, non mi frega niente!!!!!) grazie Niccolò”, questa la didascalia alla foto, parole potenti che non lasciano spazio a nessun tipo di replica.