Manuel Agnelli conferma che non sarà tra i protagonisti della prossima edizione di X Factor: l’addio, già nell’aria da tempo, è stato ufficializzato dallo stesso rocker nel corso della presentazione di Lazarus, l’opera rock di David Bowie e Enda Walsh che vede il frontman degli Afterhours protagonista dello spettacolo teatrale in programma dal 5 al 15 giugno al Teatro Argentina di Roma. “Faccio teatro e faccio televisione quando voglio e come voglio. Ogni tanto metto la testolina anche nel cinema. Ho vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento. E poi faccio musica. Ma non dipendo da nessuno di questi ambienti. È questa la mia grande libertà. Ho chiuso un cerchio in questo periodo della mia vita” ha dichiarato il cantante.

Agnelli, poi, ha parlato dello stato di salute della musica italiana: “La disgrazia nella quale è caduta musica italiana negli ultimi vent’anni è per me un grande vantaggio. Il fatto che sui media passino musica creata da una sorta di catena di montaggio fatta dagli stessi autori e dagli stessi produttori, roba da supermercato vero, mi toglie la spinta alla realizzazione, che non è solo quella economica, di fare successo, di vendere dischi, di fare numeri. Oggi come oggi è molto più gratificante pensare a una creatività slegata dai numeri, perché i numeri hanno dominato in lungo e in largo il mondo della musica, costituendo forse l’unico modo oggettivo per giudicare le cose. È un obbrobrio, una mistificazione di quello che dovrebbe essere la musica. Ecco, ora che tutto ciò è scomparso io ho riguadagnato tutto l’aspetto ludico che avevo da ragazzo. quando facevo musica in casa e facevo cose che mi eccitassero”.