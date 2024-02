Mahmood si racconta a Verissimo: “Sono felice, ma quando una cosa è semplice ho bisogno di complicarla”

“Sono molto felice in questo ultimo periodo… è che ovviamente da gennaio non c’è stato tempo per l’amore ora si deve lavorare e battere il ferro finché è caldo, però sono felice“. Ospite di Silvia Toffanin Mahmood si racconta a Verissimo non solo dal punto di vista professionale ma anche privato.

Secondo i rumors sarebbe fidanzato da un paio di anni con il modello Noah Oliviera, col quale era in vacanza l’estate scorsa in Sardegna e che era con lui anche a Sanremo per il festival, ma quando a «Verissimo» il discorso è scivolato sulla sua vita sentimentale, Mahmood ha preferito glissare

A quanto pare c’è qualcuno nella sua vita sentimentalmente parlando, e forse questa persona gli ha dato modo di mettere da parte il lato più paranoico. Il cantante infatti ammette: “Io anche quando non soffrivo trovavo il modo di soffrire perché in realtà sono uno che quando una cosa è semplice ho bisogno di complicarla, quindi penso tanto. Mi creo tormenti da solo. Adesso ho meno tormenti, però sono in un momento di gioia”. Prima di lasciare lo studio Mahmood si è cimentato nella coreografia (già virale) del ritornello del brano sanremese Tuta gold con Silvia Toffanin, e il risultato ha fatto il pieno di like e commenti sui social.