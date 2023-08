Mahmood fa il bagno nudo, la foto fa impazzire i social

Mahmood ama a volte mettere in mostra il suo fisico statuario, e mandare così in visibilio i fan che lo apprezzano sia per la sua musica che per l’aspetto estetico. Il cantante di Soldi ha postato su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono mentre si concede un bel bagno al chiaro di luna, totalmente nudo. L’ultima del post è quella più bollente, con Mahmood senza veli, di schiena. I fan hanno decisamente gradito, e le foto sono diventate in poco tempo virali sui social.

Al momento il post ha circa 140mila like e tantissimi commenti. In molti apprezzano il fisico che Mahmood ha messo su, dopo mesi di duro impegno in palestra. Tanti anche i personaggi famosi che hanno messo un cuoricino alle foto del cantante, tra cui Achille Lauro, Gaia ed Elodie. Mahmood non ha indicato il luogo in cui gli scatti in questione sono stati realizzati, ma con ogni probabilità si tratta della Sardegna, visto che è stato tra gli ospiti dell’Arabax Music Festival. D’altronde l’artista è legatissimo a quella terra, poiché la madre è oristanese.