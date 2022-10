Lutto per Damiano dei Maneskin: è morto il nonno. Il dolce ricordo del cantante

Lutto per Damiano David, il cantante dei Maneskin, che ha perso il nonno al quale era molto legato. A condividere la notizia è lo stesso frontman della band che ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del nonno, un tenero ricordo dell’importanza che ha avuto nella sua vita. Parole che sottolineano come il nonno sia stato una figura fondamentale nella sua infanzia e crescita e quanto lo sia stato fino ai giorni più recenti. “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta”, ricorda con affetto. Il nonno lo ha seguito con orgoglio sin dalle fasi della sua carriera artistica, sempre attento ai suoi successi: “Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”.

