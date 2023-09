Luisa Ranieri: “Quel film le mie figlie non l’hanno visto, mi vergogno”

Tra le attrici italiane più apprezzata, Luisa Ranieri ha rivelato che le sue figlie non hanno mai visto uno dei film, È stata la mano di Dio, a causa di una scena di nuda che la faceva “vergognare come una ladra”.

Intervistata dal settimanale Grazia, l’interprete ha raccontato di quando si è spogliata per il film di Sorrentino: “Non è facile stare nuda davanti a una troupe e ai colleghi. Ti senti senza pelle. Però Sorrentino è un grande maestro, e mi ha dato sicurezza. Due o tre sere prima di girare quella scena, ho avuto una specie di attacco di panico, ma mio marito mi ha detto: ‘Quanto vorrei essere quella donna, essere lì al posto tuo. Goditi il momento, te lo puoi permettere'”.

“Le sue parole mi hanno aiutato moltissimo – ha aggiunto Luisa Ranieri – Se in questa fase della mia vita la mia femminilità è matura, più rilassata, lo devo a Luca (Zingaretti ndr)”.

L’attrice, quindi, rivela di non aver fatto vedere il film alle sue figlie: “Ogni volta che su Netflix passa l’immagine del film con me sdraiata in costume e mi dicono ‘Mamma, vediamo ’sto È stata la mano di Dio, io: ‘Noo, non lo vediamo, non è per voi ’sto film’. Hanno visto tutti i film di Sorrentino, solo quello no!”.

“Mi sono vergognata come una ladra. Mio fratello Alessandro, grande appassionato di Sorrentino, mi ha detto: ‘Sai Lu’, il film è così potente, così bello, che quel nudo serve a raccontare la follia di lei, descrive una donna infelice, una depressa liquidata come pazza” ha concluso l’attrice.